8 شهداء بينهم أطفال ونساء ومصابون بقصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين شمال خان يونس

وطن: استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم الأحد بقصف الاحتلال خيمة في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد 8 مواطنين وإصابة آخرين بجروح مختلفة، بعد قصف طيران الاحتلال الحربي خيمة تؤوي نازحين في مدينة حمد شمال محافظة خان يونس.

بدورها، أوضحت مصادر طبية أن من بين الشهداء 3 أطفال وامرأة، إضافة لإصابة عدد آخر منهم.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، يرتكب الاحتلال الإسرائيلي إبادة جماعية في قطاع غزة، خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.