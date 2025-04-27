مستوطنون يعتدون على حراس وموظفي مكب النفايات الصلبة في بيت عنان شمال غرب القدس

وطن: اعتدى مستوطنون، اليوم الأحد، على حراس وموظفي مكب النفايات الصلبة في بلدة بيت عنان شمال غرب القدس المحتلة، واستولوا على حفار، ودراجة نارية.

وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من المستوطنين اعتدوا على الحراس والموظفين أثناء قيامهم بعملهم، ما أدى لإصابة عدد منهم بجروح بالغة، وكسور، وأطلقوا النار بشكل مباشر على مركبة جمع النفايات وطاقمها، دون أن يبلغ عن إصابات.

ولفتت الى أن المستوطنين استولوا بالقوة على حفار "باجر" مخصص لكب النفايات، إضافة الى دراجة نارية تعود لأحد الحراس.

بدورها، أدانت محافظة القدس الجريمة الخطيرة والاعتداء الآثم الذي ارتكبه عدد من المستوطنين، بينهم مستوطن يرتدي الزي العسكري، بحق حراس وموظفي مكب النفايات الصلبة في بلدة بيت عنان.

وأكدت أن المستوطنين أقاموا منذ أسابيع نقطة استيطانية بين بلدتي الطيرة وبيت عنان، حيث أنشأوا مزرعة للأبقار في إطار مخطط تهويدي لتوسيع السيطرة الاستيطانية على أراضي المواطنين.

وحملت المحافظة سلطات الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية عن هذه الجريمة النكراء، داعية المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى التدخل الفوري لوقف الاعتداءات المتكررة على أبناء شعبنا، وتوفير الحماية الدولية لهم أمام عربدة المستوطنين المنفلتة من أي قيد أو مساءلة.