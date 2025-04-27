الاحتلال يخطر بهدم منشآت شرق يطا جنوب الخليل

وطن: أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بهدم آبار مياه وغرف زراعية شرق يطا جنوب الخليل.

وقال منسق لجان مقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور إن "قوات الاحتلال سلمت ثلاثة إخطارات بالهدم في منطقة حوارة شمال شرق مدينة يطا، تعود لكل من: المواطن خليل الحمامده (بئر مياه)، وعايد العدره (بئر مياه)، وإبراهيم علي خليل حسين (غرفة زراعية)، "وأمهلتهم مدة سبعة أيام للاعتراض على القرار".

الجدير ذكره، أن قوات الاحتلال هدمت العديد من المنشآت قبل انتهاء المدة المحددة بهدف دفع المواطنين إلى الرحيل عن أراضيهم قسرا لصالح التوسع الاستعماري.