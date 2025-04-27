مستوطنون يعيدون تدمير مدرسة زنوتا شرق الظاهرية ويسرقون محتوياتها

وطن: أقدم مستوطنون، اليوم الأحد، على تدمير مدرسة زنوتا، إحدى مدارس الصمود والتحدي شرق الظاهرية جنوب الخليل، وسرقوا محتوياتها.

وقال رئيس مجلس قروي زنوتا فايز الطل، إن عددا من المستوطنين أقدموا على تدمير ما تم ترميمه في مدرسة "زنوتا" بمشاركة المجلس القروي والأهالي، وتجهيزها لاستقبال الطلبة على مقاعدها.

وأوضح أن المستوطنين سرقوا أبواب حديدية للصفوف الدراسية، وألواح "البنليت"، وقواطع بين الصفوف الدراسية، قبل تدمير المدرسة.

ونوه إلى أن المستوطنين اعتدوا على المدرسة ودمروها عدة مرات، وعملوا على تهجير سكان القرية قسرا، بعد تدمير مساكنهم، والاعتداء عليهم، وعلى ممتلكاتهم.

وأحرق مستوطنون ودمروا في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 مدرسة زنوتا الأساسية المختلطة جنوب الخليل، بعد أن أجبروا باعتداءاتهم المتكررة أكثر من 250 مواطنا من القرية على ترك منازلهم، وأراضيهم، والرحيل عنها قسرا في 28 تشرين الأول 2023.

وبعد أكثر من تسعة أشهر من الترحيل القسري تمكن الأهالي في شهر آب عام 2024، من انتزاع أمر قضائي من محكمة الاحتلال بعودتهم إلى منازلهم.