“مركز مساواة يقر خطته المستقبلية ويعتمد التقارير المالية والإدارية لعام 2024”

وطن: عقدت الهيئة العامة لمركز "مساواة" اجتماعها السنوي اليوم، حيث أقرّت بالإجماع التقرير الإداري الذي يستعرض نشاطات و إنجازات المركز للعام 2024، إضافة إلى التصديق على التقرير المالي المدقق للعام ذاته ، كما تم خلال الاجتماع اعتماد مدقق حسابات للعامين 2025 و2026.

وفي خطوة تهدف إلى تعزيز الحضور الوطني للمركز، قررت الهيئة العامة المضي في العمل على ضم أعضاء جدد من مختلف محافظات الوطن الشمالية والجنوبية، بما يعزز من انتشار نشاطات المركز ويوسع قاعدته المجتمعية ويزيد من فعاليته.

وقد أكد الحضور أهمية الإنجازات التي حققها المركز خلال العام الماضي في مجالات تمكين المجتمع المدني، وتعزيز حقوق الإنسان، ودعم قضايا العدالة والمساواة، مشددين على ضرورة الاستمرار في توسيع نطاق التأثير خلال السنوات المقبلة. بصفته مؤسسة أهلية مستقلة تعنى بالرقابة على أداء الحكم والعدالة في فلسطين .

يُعد مركز "مساواة" مؤسسة فلسطينية أهلية مستقلة، تأسس بهدف دعم مبادئ العدالة والوصول اليها ، والمساواة في الحقوق والفرص بين مختلف فئات المجتمع.

يعمل المركز من خلال خطة استراتيجية وبرامج تهدف إلى تمكين المواطنين / ات والمجموعات المهمشة، والدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته وسيادة القانون والفصل بين السلطات ونزاهة واستقلال القضاء ، وترسيخ ثقافة الديمقراطية والشفافية والتداول السلمي للسلطة في الحياة العامة الفلسطينية.

وقد استطاع على مدار سنوات عمله أن يحتل موقعًا بارزًا في المشهد الحقوقي الفلسطيني من خلال شراكات فاعلة ومبادرات ميدانية مؤثرة.