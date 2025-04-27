راسم عبيدات يكتب لوطن: هل بدأت مرحلة أفول نتنياهو ..؟؟؟

حتى اللحظة لا يمكن الجزم بأن مرحلة أفول نتنياهو قد بدأت،رغم كل الإرهاصات والمقدمات التي تقول بأن نتنياهو الذي كان دوماً بما يتمتع به من "كاريزما" قادر على تجاوز أزماته عبر تصديرها،وقدرته على تفكيك الأفخاخ التي تنصبها له المعارضة الإسرائيلية،والقدرة على الهروب من الأزمات داخلية وخارجية.

نتنياهو عاش نشوة انتصاراته وانجازاته،بما تحقق له من تموز/2024 - ايلول 2024،بإغتيال قادة المقاومة لحزب الله وحركة حماس، اسماعيل هنية في طهران ومن ثم سماحة السيد نصر الله وصفي الدين وعدد كبير من قادة حزب الله وحماس عسكريين وامنيين،وقف في مقدمتهم يحيى السنوار،رئيس المكتب السياسي لحماس،وما عرف بالحزمة الثلاثية القاتلة التي استهدفت حزب الله،تفجير اجهزة "البيجر " و"الأيكوم"،والتي أخرجت عدد كبير من القوى العاملة والرديفة في الحزب عن الخدمة، وسلسلة الإغتيالات للقادة،وتدمير البيئة الحاضنة "عقيدة الضاحية" ،وكذلك حرق البيئة الحاضنة " عقيدة جباليا" ،وما تبع ذلك من النجاح في احداث التغير الجيواستراتيجي في سوريا، والمتمثل ليس في اسقاط النظام السوري، بل في اسقاط الدولة السورية،ووضعها تحت النفوذين الإسرائيلي والتركي ،واخراج سوريا بشكل نهائي من محور المقاومة،وكذلك اخراج ايران وحزب الله من سوريا ،واضعاف الحضور الروسي،وقطع شريان حزب الله من وصول السلاح اليه من ايران وسوريا،عبر سيطرة جيش النظام الجديد في سوريا على المعابر السورية – اللبنانية،واغلاق النظام الجديد في لبنان للمطار في وجه اي مساعدات ايرانية عسكرية ومادية وعينية للحزب والمقاومة.

في هذه المرحلة بالتحديد،يبدو بان وضع نتنياهو ،هو في أسوء ما يكون،وأن مرحلة صعوده باتت تسير بإنحدار شديد،بعد ان عاش ذروة انتصاراته وانجازاته وتبجحاته،فاليوم كل شيء يتحرك بعكس ما يريده نتنياهو،وأمريكا التي وفرت له كل شيء،لكي يتجاوز مرحلة الخطر الوجودي على دولته،عبر دعم عسكري ومالي غير مسبوقين،ومشاركة فعليه في الحرب الى جانبه،وتوفير غطاء قانوني وسياسي له في كافة المؤسسات الدولية،وصل فرض عقوبات على كل من يمس ب" البقرة المقدسة" قولاً او يطالب بمعاقبتها على جرائمها وخرقها السافر للقانون الدولي والإنساني.

لكن هذا المشهد الأمريكي لم يبق على حاله،فأمريكا التي منحت نتنياهو الوقت الكافي،لكي يحقق اهدافه العسكرية والأمنية في قطاع غزة،ويستعيد اسراه ويقضي على حماس والمقاومة الفلسطينية،لم يستطع تحقيق تلك الأهداف،بل كلما غاص جيشه في رمال غزة،كلما دفع ثمناً باهظاً من دماء جيشه وضباطه.

امريكا عالقة في حربها مع اليمن،فرغم كل القصف والغارات والأسلحة المستخدمة في القصف،والمدمرات التي جلبتها للمنطقة وللمشاركة في الحرب على اليمن،لم تفلح في فض عضد اليمنيين أو تراجعهم عن جبهة اسنادهم،ولم تنجح امريكا في فتح البحر الأحمر أمام السفن التي تحمل البضائع لإسرائيل،ولا وقف قصف اليمن لأهداف عسكرية وحيوية واقتصادية في عمق اسرائيل،ولذلك أمريكا،باتت على قناعة بأن خلاصها من عقدة اليمن،يكمن وقف إطلاق نار في قطاع غزة،تقبل بشروطه المقاومة الفلسطينية،وأن ترامب بات يريد التوصل الى اتفاق مع ايران،دون ان يستجيب الى صيحات الحرب التي يطلقها نتنياهو،فهو يريد التفرغ لملف حربه التجارية والإقتصادية مع الصين،ولذلك قبل بشروط ايران،أن لا يتضمن جدول اعمال المفاوضات الإيرانية – الأمريكية غير المباشرة تقنية وسياسية،سوى الملف النووي الإيراني،وفقط ما يتعلق بالشق العسكري منه،ودون التطرق للملفات الأخرى ،ملف الصواريخ البالستية والمسيرات الإنقضاضية ودور ايران الإقليمي ودعمها لقوى المقاومة الفلسطينية والعربية.

الحرب الأمريكية على اليمن كشفت محدودية القوة العسكرية الأمريكية في تغيير المشهد السياسي،ولكن تدخلها نجح في إبعاد الخطر الوجودي عن اسرائيل،ولكن ثقل الملفين الإنساني والأسرى إنتقل الى واشنطن،وبموازة تبدل المشهد الأمريكي،نشهد تعثر في اتجاه المشهد العسكري، فالحرب المتواصلة على القطاع وتهديد قادة الحرب الإسرائيلي بتوسيعها،اذا لم ترفع المقاومة وحركة حماس راية الإستسلام،وتقبل بالشروط الإسرائيلية،لنزع سلاحها وابعاد قادتها،واقصاء حماس عن المشهدين العسكري والمدني،وإطلاق سراح الأسرى،فإنها ستمنع حتى دخول الهواء للقطاع،ولكن المعطيات على الأرض تقول،بأن جيش الإحتلال كلما أوغل في رمال غزة ومستنقعها،كلما دفع جيشه المزيد من الخسائر في جنوده وضباطه،وهذا واضح من العمليات النوعية في بيت حانون والشجاعية ورفح- تل السلطان وغيرها،بما يؤكد ان المقاومة تعيد ترميم وتاهيل قدراتها العسكرية،وتعوض الخسارة في الجانب البشري،بتجنيد ألالاف الشباب لصفوفها، ومقابلها على الجانب الإسرائيلي، عجز في الوحدات المقاتلة، وتمرّد في الاحتياط، وعرائض احتجاجية لآلاف العسكريين ضد الحرب، والنتيجة عودة النزيف بقوة الى صفوف جيش الاحتلال، وهذه نتيجة مرشحة للتصاعد كلما استمرت الحرب.

فالإعلام الإسرائيلي تحدث عن صراع بين ضباط "الجيش"،فهم يقولون بان "دماء جنودنا ليست رخيصة"،وينتقدون استمرار الحرب على قطاع غزة، من دون هدف واضح أو إنجاز أمني كبير، في وقتٍ "يتعرّض الجنود للخطر يومياً".

وفي هذا السياق كشفت "القناة 14" الإسرائيلية، عن غضب بين كبار الضباط في "الجيش" الإسرائيلي، ونقلت عنهم قولهم إنّه "يجب اتخاذ قرار، إمّا تدمير غزة أو الخروج منها، فدماء الجنود ليست رخيصة".

في حين المراسل العسكري، لـ"القناة 12" يقول، إنّ "الجيش يتصرّف في غزة، منذ انتهاء وقف إطلاق النار، من دون هدف واضح".

وأضاف أنّه "لا توجد هناك عملية عسكرية واسعة النطاق، ولا تحرّك سياسي حقيقي"، مشيراً إلى أنّ "المقاتلين يتعرّضون للخطر يومياً من دون تحقيق إنجاز أمني كبير، ومن دون تقدّم في إعادة الأسرى".

أما رئيس الوزراء الأسبق بارك ،قد قال بأن هذه الحرب،هي حرب عبثية،وفقط تخدم مصالح نتنياهو السياسية،وحذر من الخطر الداهم على دولة الإحتلال ومستقبلها،في حين رئيس الوزراء السابق بينت قال، بأن نتنياهو يعلي مصالحه الخاصة فوق المصالح العامة للدولة.

في الداخل الإسرائيلي مزيد من الاتساع في دائرة الاحتجاج، وتصاعد في الملفات القضائية التي تلاحق نتنياهو وحكومته، خصوصاً أمام المحكمة العليا، وانضمام الرئيس السابق للشاباك رونين بار إلى صفوف الشهود المستعد للذهاب إلى النهاية في مطاردة نتنياهو بملفات محكمة، بينما تشير استطلاعات الرأي العام الى تراجع مريع في شعبية الحرب التي صارت هي نفسها شعبية نتنياهو، وقد كان لافتاً ما نقلته القناة 13 يوم أمس عن أن “25,1 % فقط من الإسرائيليين يؤيّدون استمرار الحرب على قطاع غزة، و63,7% من الإسرائيليين يؤيدون إنهاء الحرب وإعادة جميع الأسرى”، وهي نسبة غير مسبوقة، حيث بقيت نسبة مؤيدي نتنياهو والحرب عند عتبة 38% في أسوأ المراحل السابقة بالنسبة لنتنياهو.

ورغم كل التطورات والتي تشي بأن مرحلة نتنياهو في طريقها الى الأفول،ولكن ارسال نتنياهو رئيس الموساد برنياع الى الدوحة والمفاوضات التي يخوضها للتوصل الى صفقة شاملة، قد تقود الى قبول نتنياهجانتخابات مبكرة،تعيده الى الحكم مجدداً وترفع "سيف" قوى الصهيونية الدينية والقومية المسلط على رقبته،سموتريتش وبن غفير،والأيام حبلى بالتطورات.