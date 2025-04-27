نقابيون يطالبون بتشكيل لجان الصحة والسلامة المهنية في النقابات وأماكن العمل

وطن: طالب نقابيون ونقابيات بتشكيل لجان الصحة والسلامة المهنية في النقابات وأماكن العمل ونظرا لأهمية دورها في الرقابة على بيئة العمل لجعها لائقة وآمنه وخالية من المخاطر، ووجوب تعويض المصابين وفقا لاحكام قانونية وآلية واضحة اضافة الى ضرورة ربط قضايا العنف والتحرش في أماكن العمل بالصحة والسلامة المهنية.

جاء ذلك خلال اختتام الدورة التدريبية التي تظمها مركز الديمقراطية وحقوق العاملين بعنوان "التدخل النقابي في الصحة والسلامة المهنية"، بحضور ممثلين عن النقابات الشريكة كنقابة الكهربائيين الفلسطينيين، العاملين في شركة كهرباء الجنوب، بلديتي نوبا وبيت كاحل، والعاملين في الخدمات البريدية، وفي جامعة فلسطين التقنية خضوري بفروعها طولكرم، رام الله، والعروب ونقابة العاملات في الخياطة، واتحاد النقابات الجديدة بفرعيه طوباس وطولكرم.

وتأتي هذه الدورة ضمن مجموعة الأنشطة التي ينفذها المركز تحت مشروع "تعزيز حقوق العمال في مجال الصحة والسلامة المهنيه" والمنفذة من قبل وحدتي القانون والثقافة والتدريب فيه.

وشدد النقابيون والنقابيات على أهمية التزام جميع القطاعات باجراءات الوقاية وأدوات السلامة المهنية التي تحد وتقي من المخاطر والإصابات والأمراض الصحية والمهنية المرتبطة بالعمل.

وأوصى المشاركون باعداد وثيقة يتم التوقيع عليها من قبلهم تطالب بادراج نص واضح وجرىء على مواد النظام الداخلي للنقابات للتعامل مع قضايا العنف والتحرش في أماكن العمل وتشكيل لجان صحة وسلامة مهنية في النقابات للمتابعة مع اصحاب العمل والعمال حول سلامة أماكن العمل والوقاية من الأمراض والإصابات والحد منها.

واتفقت النقابات المشاركة على بذل الجهود لكسب عضوية اللجنة الوطنية للسلامة والصحة المهنية من أجل المساهمة الفاعلة في وضع السياسات وتنفيذ القوانين ذات الصلة، والإستمرار في توعية العمال وأصحاب العمل حول أهمية الصحة والسلامة المهنية وضرورتها في جميع قطاعات العمل المختلفة.

وكان عمر طقز - منسق وحدة التدريب في مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، قد افتتح الدورة بالتأكيده على اهداف انعقاد الدورة التدريبية واهميتها بالنسبة للعمل النقابي، متطرقا الى التعريف بمفهوم الصحة والسلامة المهنية واثارة النقاش حول اهدافها بتحفيز العصف الذهني والنقاش وتشكيل مجموعات عمل تقوم على مشاركة الأفكار وطرح التوصيات والحلول المناسبة. بالاضافة الى التعريف بأهم أحكام قانون الصحة العامة في جانب السلامة والصحة المهنية بقوانين الصحة والسلامة المهنية وقرار بقانون مشرف الصحة والسلامة المهنية .