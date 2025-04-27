محكمة الاحتلال العليا تصدر أمرًا احترازيًا ضد حكومة نتنياهو في قضية إعفاء الحريديين من التجنيد

وطن: أصدرت محكمة الاحتلال العليا ، اليوم الأحد، قرارًا يقضي بإصدار أمر احترازي ضد حكومة نتنياهو، تطالبها فيه بتقديم رد حتى 24 حزيران/ يونيو المقبل، تشرح فيه سبب عدم إصدار أوامر تجنيد لليهود الحريديين "بالحجم المناسب لاحتياجات الجيش".

وطالبت المحكمة الحكومة بتوضيح سبب "عدم إنفاذ أوامر التجنيد الصادرة، بما يشمل اتخاذ خطوات إنفاذ شخصية وفعالة ضد من تم إصدار أوامر تجنيد بحقهم ولم يمثلوا كما هو مطلوب لدى لجان التجنيد المعنية"، وذلك بتصريح مكتوب.

جاء ذلك في إطار نظر المحكمة بالالتماسات المقدمة بشأن قانون إعفاء الحريديين من التجنيد، وطالبت المحكمة الحكومة كذلك بتوضيح سبب عدم إصدار أو عدم توسيع إصدار أوامر تجنيد بحق الحريديين المرشحين للخدمة العسكرية الذين تشملهم الالتماسات.