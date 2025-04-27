الاحتلال يعتقل 13 مواطنا من الخليل و مواطنين من مخيم الجلزون

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 13 مواطنا من محافظة الخليل، ومواطنين من مخيم الجلزون شمال رام الله

وذكرت مصادر محلية، ان قوات الاحتلال اعتقلت المواطن رضوان محمد الجمل ونجليه بلال ويحيي، ووائل مروان الاطرش، ورائد حيمور، ومحمد اسماعيل الجمل وأبناءه الثلاثة أمير وأحمد ورمزي، عقب مداهمة منازلهم، في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: شمس محمد عيايدة، وأيسر أمين عيايدة من بلدة الشيوخ شمال شرق الخليل، وغسان اسماعيل رباع، وأيسر شحادة الطل من الظاهرية جنوبا.

وفي السياق، أفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: محمد المصري، للضغط على نجله لتسليم نفسه، وأحمد سمير نخلة، عقب مداهمة منزليهما، وتفتيشهما.