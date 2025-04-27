الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تؤكد أن ممثلها في اللجنة التنفيذية لم يشارك في اجتماعها الأخير

وطن: أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في بيان لها، وصل وطن، أن ممثلها في اللجنة التنفيذية للمنظمة لم يشارك في اجتماعها أمس السبت.

وقالت: تأكيدا على موقف الجبهة الديمقراطية الذي عبّرت عنه في اجتماع المجلس المركزي وقبل انسحاب ممثليها من الاجتماع، والمتمثل بغياب التوافق على المخرجات السياسية والتنظيمية التي تعبر عن المصلحة الوطنية في هذا الظرف المصيري ، فإن ممثل الجبهة الديمقراطية في اللجنة التنفيذية للمنظمة لم يشارك في اجتماعها اليوم السبت امتدادا لهذا الموقف.

كما أن الجبهة الديمقراطية تجدد دعوتها للشروع في حوار وطني شامل جاد ومسؤول للتوصل إلى القواسم المشتركة التي تؤسس لانعقاد دورة جديدة للمجلس المركزي بمشاركة جميع الفصائل والقوى الفلسطينية.