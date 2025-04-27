برشلونة يهزم غريمه التقليدي ريال مدريد في الوقت الإضافي ويتوج بلقلب كأس الملك

وطن: قاد جول كوندي فريقه برشلونة لفوز مثير في اللحظات الأخيرة من الوقت الإضافي 3-2 على غريمه ريال مدريد في نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم في أجواء صاخبة بملعب لاكارتوخا في إشبيلية السبت.

وحقق الفريق الكاتالوني اللقب للمرة 32 في تاريخه بفضل تسديدة رائعة من المدافع الفرنسي في الدقيقة 116.

وكان بيدري لاعب برشلونة قد افتتح التسجيل في الدقيقة 28 بتسديدة رائعة من خارج المنطقة بعدما هيمن فريقه على الشوط الأول.

لكن ريال أمسك بزمام الأمور في الشوط الثاني وأدرك البديل كيليان مبابي، الذي غاب عن التشكيلة الأساسية لعدم تعافيه بالكامل من إصابة في الكاحل، التعادل من ركلة حرة في الدقيقة 70.

وتقدم ريال في النتيجة بعد سبع دقائق بهدف سجله أوريلين تشواميني بضربة رأس قبل أن يدرك فيران توريس التعادل من هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 84 ليدفع بالمباراة إلى وقت إضافي شهد الهدف الثالث لبرشلونة ليحقق المدرب هانز فليك لقبه الأول مع برشلونة في موسم مبهر ينافس فيه أيضا على لقبي الدوري ودوري أبطال أوروبا.

وأبلغ فيران توريس التلفزيون الإسباني "لقد كان الوقت المناسب لمنح الجماهير ما يبهجهم. فلنستمتع بذلك، لكن حذاري من التمادي في الاحتفال لأننا سنخوض قبل نهائي دوري أبطال أوروبا في غضون أيام قليلة.

"أنا سعيد ومرهق. دون شك، كانت أكثر مباراة تتطلب مجهودا بدنيا أخوضها في حياتي. لكننا فريق رائع لا يستسلم أبدا.

"مذاق الفوز أمام ريال مدريد أحلى"

وكانت مباراة مثيرة تأثرت بالاضطرابات التي وقعت الجمعة عندما قرر ريال مقاطعة الأنشطة التي تسبق المباراة احتجاجا على التحكيم في الاتحاد الإسباني.

وواجه حكم النهائي ريكاردو دي بروجوس بينجويتسكيا، الذي عقد مؤتمرا صحفيا مؤثرا أمس الجمعة، قرارات صعبة، بينها ركلة جزاء لصالح برشلونة في الوقت الإضافي تقرر إلغاؤها في النهاية بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد لفترة طويلة.

وهيمن برشلونة على الشوط الأول وسجل بيدري الهدف الأول في الدقيقة 28 بتسديدة رائعة ولعب توريس ضربة رأس ارتدت من القائم قبل نهاية الشوط الأول الذي كان من طرف واحد.

وفي محاولة لتعديل الوضع، قرر كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الدفع بالمهاجم مبابي بدلا من رودريجو. وغير المهاجم الفرنسي مجريات المباراة وكان مصدر خطورة مستمرة على برشلونة بفضل انطلاقاته السريعة وتعاونه مع فينيسيوس جونيور.

وتألق فويتشيخ شتينسني حارس مرمى برشلونة وتصدى لفرصتين خطيرتين من فينيسيوس جونيور، لكن مبابي تمكن من إدراك التعادل في الدقيقة 69 من تسديدة منخفضة من ركلة حرة.

وحين بدا أن برشلونة بات في مأزق، تمكن توريس من إدراك التعادل في الدقيقة 83 ليدفع بالمباراة إلى وقت إضافي سجل فيه الفريق القطالوني هدف الفوز.

وانتهت المباراة بصورة سيئة لريال، إذ تلقى أنطونيو روديجر ولوكاس فاسكيز، اللذان جلسا على مقاعد البدلاء بعد استبدالهما في وقت سابق، البطاقة الحمراء بسبب الاعتراض على خط التماس.