لليوم الثاني.. القوات المسلحة اليمنية تضرب عمق النقب المحتل مستهدفة قاعدة "نيفاتيم"

وطن: أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الأحد، تنفيذها عملية عسكرية مستهدفةً قاعدة "نيفاتيم" الجوية الإسرائيلية في منطقة النقب، جنوبي فلسطين المحتلة.

وفي بيانٍ تلاه المتحدث باسمها العميد يحيى سريع، أكدت القوات المسلحة أنّ العملية نُفذت بصاروخ بالستي فرط صوتي، وقد حققت أهدافها بنجاح.

وقالت القوات المسلحة "سنواصل التصدي للعدوان الأميركي، ولن نتوقف عن تطوير قدراتنا العسكرية"، مضيفةً أنّ العمليات الدفاعية والإسنادية مستمرة حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.

العملية الثانية في ساعات ضد "نيفاتيم"

وتجدر الإشارة إلى أنّ عملية استهداف قاعدة "نيفاتيم" الجوية الإسرائيلية هي الثانية خلال ساعات.

إذ استهدفت القوات المسلحة اليمنية القاعدة نفسها، أمس السبت، بصاروخ بالستي فرط صوتي نوع "فلسطين 2"، وقد فشلت منظومات الاحتلال في اعتراضه.

رصد صاروخ من اليمن

وفجر اليوم الأحد، أقرّ المتحدث باسم "الجيش" الإسرائيلي برصد صاروخ أطلق من اليمن.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بدوي صفارات الإنذار في منطقة البحر الميت والجنوب بعد الاشتباه بإطلاق صاروخ من اليمن.

يذكره، أنّ العمليات اليمنية في عمق كيان الاحتلال وفي البحرين الأحمر والعربي تتواصل، على الرغم من العدوان الأميركي، الذي يستهدف بعشرات الغارات محافظات مختلفة في البلاد، ما يُسفر عن عشرات الضحايا المدنيين، بينهم نساء وأطفال.