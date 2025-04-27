ثلاثة شهداء بينهم طفل في قصف الاحتلال خان يونس

وطن: استشهد ثلاثة مواطنين بينهم طفل، وأصيب آخرون، صباح اليوم الأحد، في قصف الاحتلال مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد صياد برصاص بحرية الاحتلال، في بحر خان يونس.

وأضافت المصادر ذاتها، أن شهيدين ارتقيا أحدهما طفل، إثر قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في بلدة خزاعة شرق المدينة.

وفي هذه الأثناء، ينسف الاحتلال عددا من المباني السكنية شمال مدينة رفح.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، يرتكب الاحتلال الإسرائيلي إبادة جماعية في قطاع غزة، خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.