قائد القاعدة بقي في ملجأ محصن بمنزله .. تحقيق جيش الاحتلال: التعزيزات العسكرية لم تصل إلى قاعدة زيكيم يوم 7 أكتوبر إلا بعد ساعات

رام الله – وطن: نشر جيش الاحتلال اليوم الأحد نتائج تحقيقاته في أحداث 7 أكتوبر بقاعدة تدريب عسكري في "زيكيم".

وذكرت صحيفة يديعوت احرنوت العبرية ان تحقيق جيش الاحتلال يكشف مقتل 5 قادة وحدات وجندي في قاعدة زيكيم خلال هجوم 7 أكتوبر.

ولفتت التحقيقات الى ان التعزيزات العسكرية لم تصل إلى قاعدة زيكيم يوم 7 أكتوبر إلا بعد ساعات من اقتحامها، وان المسلحين الفلسطينيين استخدموا سيارة للواء غولاني في "زيكيم" بعد هروب جنود منها.

وأكد التحقيق ان جنود لواء "غولاني" في "زيكيم" كانوا في أوضاع نفسية صعبة ومعقدة خلال هجوم 7 أكتوبر.

في حين أشارت النتائج الى ان قائد قاعدة" زيكيم" لم يصل إليها خلال هجوم 7 أكتوبر وبقي في ملجأ محصن بمنزله مع أفراد عائلته، بينما كان عليه التوجه إليها خلال المعارك رغم الخطر.