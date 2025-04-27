الاحتلال يزعم اعتراض صاروخ قادم من اليمن في البحر الميت ووادي عربة

وطن: ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن صفارات الإنذار ،صباح اليوم الاحد، دوت في منطقتي البحر الميت ووادي عربة بعد الاشتباه بإطلاق صاروخ من اليمن.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراض صاروخ قادم من اليمن بعد تفعيل صفارات الإنذار في منطقتي البحر الميت ووادي عربة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن أوامر صدرت للمستوطنيين في مناطق البحر الميت ووادي عربة بالتزام الملاجئ لـ10 دقائقفيما ذكر الاسعاف الاسرائيلي انه لم يسجل أي إصابات في أعقاب تفعيل صفارات الإنذار بمنطقتي البحر الميت ووادي عربا