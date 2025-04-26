الجبهة الديمقراطية تؤكد موقفها من المجلس المركزي وتدعو لحوار وطني شامل

وطن: أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على موقفها الثابت بشأن غياب التوافق على المخرجات السياسية والتنظيمية في اجتماع المجلس المركزي الأخير، مشيرة إلى أن هذا الموقف دفع ممثلها في اللجنة التنفيذية إلى عدم المشاركة في اجتماع اللجنة التنفيذية الذي عُقد اليوم السبت.

وأوضحت الجبهة أن انسحابها من الاجتماع يعكس تمسكها بمواقفها الوطنية في ظل الظروف المصيرية التي يمر بها الشعب الفلسطيني.

وكانت الجبهة الديمقراطية قد علقت مشاركتها في جلسات المجلس المركزي الفلسطيني رقم 32 التي عُقدت يوم الأربعاء الماضي، سواء من مندوبيها في رام الله أو من خارج فلسطين، احتجاجًا على ما وصفته بعدم التجاوب مع مطالبها التي تقدمت بها، والتي تشمل استعادة الوحدة الوطنية وصياغة استراتيجية عمل وطني لمواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، ومخطط الضم في الضفة الغربية، وعدم تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي، ومخرجات إعلان بكين.

وفي تصريح صحفي لها خلال مؤتمر صحفي عقدته الجبهة الديمقراطية في شبكة وطن الإعلامية يوم الخميس الماضي، أكدت ماجدة المصري، نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية، أن الجبهة قررت الانسحاب من الاجتماع بعد أن "لم يتحقق الحد الأدنى من الحوار الوطني المطلوب"، مضيفة أن الجبهة كانت قد طالبت بتوسيع الحوار الوطني ليشمل جميع القوى والفصائل الفلسطينية لضمان مخرجات توافقية في صالح المصلحة الوطنية.

وأضافت المصري أنه بالرغم من الجهود التي بذلت لتعليق جلسات المجلس المركزي لعدة أسابيع لإتاحة المجال لاستمرار الحوار، إلا أن هذه الجهود قوبلت بالرفض من قبل بعض الأطراف، ما جعل الجبهة تواصل موقفها الرافض للمشاركة في أي جلسات لا تعكس التوافق الوطني.

وفي سياق متصل، صادقت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في جلستها التي عقدت اليوم السبت على الترشيح المقدم من محمود عباس لتعيين حسين الشيخ نائبًا لرئيس اللجنة التنفيذية، وفقًا لقرارات المجلس المركزي التي اتُخذت في دورته المنعقدة بتاريخ 24 أبريل 2025، والتي تضمنت استحداث هذا المنصب.

وخلال الاجتماع، تم استعراض نتائج دورة المجلس المركزي، حيث ناقشت اللجنة التنفيذية الإجراءات العملية لتنفيذ قراراتها.

الجبهة الديمقراطية من جانبها تجدد دعوتها إلى حوار وطني شامل ومسؤول، يهدف إلى التوصل إلى القواسم المشتركة التي تُمكن من عقد دورة جديدة للمجلس المركزي، بمشاركة كافة الفصائل الفلسطينية، لضمان صياغة استراتيجية وطنية تلتزم بمطالب الشعب الفلسطيني وتواجه التحديات الكبرى في هذه المرحلة التاريخية.