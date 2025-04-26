صراع بين ضباط جيش الاحتلال.. "دماء جنودنا ليست رخيصة"

وطن: كشفت "القناة 14" العبرية، عن غضب بين كبار الضباط في جيش الاحتلال، ونقلت عنهم قولهم إنّه "يجب اتخاذ قرار، إمّا تدمير غزة أو الخروج منها، فدماء الجنود ليست رخيصة".

وفي هذا السياق، قال المراسل العسكري لـ"القناة 12" العبرية، إنّ "الجيش يتصرف في غزة، منذ انتهاء وقف إطلاق النار، من دون هدف واضح".

وأضاف أنّه "لا يوجد هناك عملية عسكرية واسعة النطاق، ولا تحرك سياسي حقيقي"، مشيراً إلى أنّ "المقاتلين يتعرضون للخطر يومياً من دون تحقيق إنجاز أمني كبير، ومن دون تقدم في إعادة الأسرى".

وقال مراسل القناة العبرية إنّه "حان الوقت لصنّاع القرار أن يحسموا الأمر، إمّا صفقة أو حرب".

وفي وقتٍ سابق، انتقد رئيس وزراء الاحتلال الأسبق، إيهود باراك، استمرار الحرب على قطاع غزة، واصفاً إياها بـ "العبثية" التي تخدم مصالح رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو السياسية، محذراً من خطر داهم على مستقبل "إسرائيل" وهويتها.

وقال: "إسرائيل اليوم موجودة في حرب عبثية، ونتنياهو مضطر لاستمرار الحرب"، مشيراً إلى أنّ "هذه الحرب مستمرة ليس كحاجة أمنية، بل لأنها حاجة سياسية لنتنياهو".

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، والذي أدى إلى استشهاد عشرات الآلاف من الفلسطينيين وتدمير واسع للبنية التحتية، إلاّ أنّ الإعلام الإسرائيلي يتحدّث عن حفاظ حماس على التحكّم والسلطة في القطاع، في مقابل فشل "إسرائيل" في استعادة الأسرى، بعد نحو عام ونصف العام من الحرب، ومواصلة تكبيدها الخسائر البشرية والعسكرية.