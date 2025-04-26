حماس: لا صفقة دون انسحاب كامل للاحتلال من غزة وفتح المعابر

وطن: قال أسامة حمدان، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن الحركة لن تتجاوب مع أي مبادرة لا تتضمن انسحابًا كاملاً للاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، وفتح المعابر، وصفقة تبادل عادلة، مؤكداً أن المقاومة الفلسطينية متمسكة بخيار التحرير ورفض الاستسلام.

وأضاف حمدان في تصريحات صحفية أن الاحتلال يسعى لفرض واقع "أرض بلا شعب"، من خلال القتل والتدمير والتهجير، مشددًا: "أمامنا خياران لا ثالث لهما، إما إنهاء الاحتلال أو الاستسلام، ونحن متمسكون بإنهاء الاحتلال لإنهاء معاناة شعبنا".

وأشار حمدان إلى أن أي اقتراحات لا تشمل وقفًا شاملًا ونهائيًا للعدوان لن يتم الالتفات إليها، داعيًا إلى الالتزام بالاتفاق الموقع في يناير الماضي أو التوصل إلى صفقة شاملة تضمن "هدنة طويلة الأمد وانسحابًا كاملاً وفتحًا للمعابر".

كما شدد على أن "سلاح المقاومة خط أحمر، ولن يتم التخلي عنه طالما بقي الاحتلال"، رافضًا ما وصفه بـ"مصطلح اليوم التالي للحرب" الذي تروج له إسرائيل، ومؤكدًا أن "الشرعية الوحيدة في زمن الحروب هي شرعية المقاومة".

وفي معرض حديثه عن الموقف الرسمي الفلسطيني، أشار حمدان إلى أن اجتماع المجلس المركزي لم يكن على قدر التطلعات في هذه المرحلة الحساسة. ووجّه رسالة إلى محمود عباس قائلاً: "نحن أبناء القسام والحسيني وياسين ورفاق السنوار وهنية، وليس كما قلت أنت"، معربًا عن استغرابه من التصريحات التي اعتبرها "انتقاصًا من دور المقاومة"، ومؤكدًا على أهمية الحفاظ على وحدة الخطاب الوطني في مواجهة الاحتلال.

وفيما يخص تعيين حسين الشيخ نائبًا لرئيس السلطة الفلسطينية، اكتفى حمدان بالقول: "لا تعليق"، مشيرًا إلى أن "ملابسات التعيين غير واضحة ولا يُعرف إن كانت ستساهم في الحل أم تعقّد المشهد أكثر".

وختم حمدان بالتأكيد على أن حماس تخوض "معركة تحرر وطني بالشراكة مع كل من يتمسك بالوحدة ويتحلى بالمسؤولية".