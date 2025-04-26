الاحتلال ينصب كمينًا في الشجاعية... ويقع فيه: مقتل ضابط وجندي وإصابة آخرين

وطن: أعلنت قوات الاحتلال، مساء الجمعة، مقتل جنديين وإصابة 9 آخرين، بينهم 6 من وحدة المستعربين الخاصة، خلال اشتباكات عنيفة اندلعت في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، إثر عملية عسكرية وصفتها مصادر عبرية بـ"المعقدة والفاشلة".

ووفق ما نقلته القناة 12 العبرية عن جيش الاحتلال، فقد استمرت عملية إخلاء الجرحى من منطقة الاشتباك نحو ساعتين، وشهدت خمس معارك متتالية مع المقاومة الفلسطينية، التي استخدمت خلالها قذائف مضادة للدروع وأسلحة رشاشة ثقيلة.

وأكدت المصادر أن الاشتباكات بدأت عند الساعة 4:25 من عصر الجمعة، حين نصبت قوة من وحدة المستعربين كميناً قرب السياج الحدودي، قبل أن تتعرض لهجوم من خلية مقاومة، أدى إلى مقتل أحد عناصر الوحدة على الفور.

وتصاعدت المواجهات مع محاولة قوات إضافية من جيش الاحتلال إنقاذ القوة المحاصرة، لتتعرض هي الأخرى لنيران كثيفة وصواريخ مضادة للدروع. وأفادت المصادر أن صاروخًا استهدف جيبًا عسكريًا ما أسفر عن إصابة جندي، تلاه استهداف دبابة بثلاثة صواريخ خلال ساعة واحدة، ما أدى إلى مقتل ضابط وإصابة جنديين آخرين.

وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام عبرية لقاءً جمع عناصر القوة الخاصة مع قائد شرطة حرس الحدود في لواء الجنوب، "بريك يتسحاق"، في كيبوتس "نير عوز"، عقب فشل العملية التي استهدفت مبنى في حي الشجاعية، وأسفرت عن خسائر كبيرة في صفوف القوة.

يُذكر أن حي الشجاعية يشهد مواجهات متكررة منذ بداية العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، وتُعد من أبرز المناطق التي تشهد مقاومة شرسة ضد التوغل الإسرائيلي.