حزب الشعب يعترض وحيدا على ترشيح حسين الشيخ في اجتماع اللجنة التنفيذية

وطن:اعترض الأمين العام لحزب الشعب بسام الصالحي، وحيدا على مصادقة اللجنة التنفيذية لترشيح الرئيس محمود عباس لحسين الشيخ نائبا للرئيس ، خلال اجتماع المجلس المركزي في دورته الثانية والثلاثين المنعقدة بتاريخ 23-24/2025 .

وجاء اعتراض الصالحي وسط إجماع باقي الأعضاء على دعم ترشيح الشيخ، والمصادقة عليه ، فيما طالب الصالحي بتأجيل البت بالترشيح إلى حين معالجة النواقص القانونية المتعلقة بالملف، إلا أن طلبه قوبل بالرفض وتم المضي في التصويت.

وقال الصالحي في اجتماع اللجنة التنفيذية اليوم : "اسمحوا لي أن أتقدم بنقطة نظام قبل الشروع في إجراءات تنفيذ القرار، وهي نقطة نظام قانونية لا تتعلق بموقف شخصي من أي مرشح، حيث إن أعضاء اللجنة التنفيذية يمثلون تنظيماتهم السياسية والمستقلين الذين تم انتخابهم من المجلسين الوطني والمركزي".

وأشار الصالحي خلال الاجتماع إلى أن القرار لم يتضمن نصًا صريحًا يفيد بعدم تعارضه مع أحكام الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 27/11/2024، رغم ترحيب المجلس المركزي بالإعلان في بيانه الختامي، مؤكداً أن الترحيب لا يغني عن قرار قانوني صريح لمنع أي التباس أو تعارض لاحق.

وانتقد الصالحي غياب تحديد النصاب المطلوب لمصادقة اللجنة التنفيذية على الترشيح، معتبرًا أن هذا الغموض يضعف الأساس القانوني للعملية ويجعلها عرضة للطعن.

ولفت الصالحي خلال الاجتماع إلى أن القرار لم يتضمن تنظيمًا لمسألة الإعفاء أو الاستقالة من المنصب، مستندًا إلى القاعدة الأصولية: "من يملك المنح يملك المنع"، وطالب بمعالجة هذا القصور.

وتم رفض طلب الصالحي بتأجيل البت في القرار، وتم التصويت على المرشح، حسين الشيخ، مع تسجيل اعتراضه منفردًا على التصويت.

وصادقت اللجنة التنفيذية فيما بعد على ترشيح الرئيس محمود عباس لحسين الشيخ نائب لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس دولة فلسطين لتولي هذا المنصب.