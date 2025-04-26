اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تُصادق على تعيين حسين الشيخ نائباً للرئيس ونائباً لرئيس اللجنة التنفيذية

وطن: صادق الرئيس محمود عباس على تعيين حسين الشيخ نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دولة فلسطين للتولي هذا المنصب، مستندًا في ذلك إلى الصلاحيات المخولة له.في ضوء قرارات المجلس المركزي في دورته المنعقدة بتاريخ 24 نيسان 2025، والتي تضمنت استحداث المنصب

واجتمعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، حيث جرى استعراض نتائج اجتماع الدورة 32 للمجلس المركزي الفلسطيني المنعقد في رام الله، وناقشت الإجراءات العملية من أجل تنفيذ قراراتها.

وأكد الرئيس، على البدء بالحوار الوطني الشامل من اللجنة المكلفة من كل من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واللجنة المركزية لحركة فتح، مع الفصائل كافة، من أجل تحقيق المصالحة وتعزيز الوحدة الوطنية، في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

وقد صادقت اللجنة التنفيذية في جلستها المنعقدة اليوم على الترشيح المقدم من الرئيس لتعيين حسين الشيخ، نائباً لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دولة فلسطين.

هذا وسيتم عقد اجتماع للجنة التنفيذية، يوم السبت المقبل لاختيار أمين سر اللجنة التنفيذية من بين أعضائها.

وقد وضع الرئيس اللجنة التنفيذية في صورة التحركات السياسية القادمة من أجل وقف العدوان وحرب الإبادة الجماعية، والإسراع في ادخال المساعدات الإنسانية والطبية الى قطاع غزة، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة، والذهاب الى عملية سياسية لإنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية.