10 شهداء في غارات الاحتلال المتواصلة على قطاع غزة

وطن: استشهد 10 مواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم السبت، في غارات للاحتلال الإسرائيلي على وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد خمسة مواطنين وإصابة آخرين في قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب مصنع شومر شمال مخيم المغازي.

كما استشهد المواطن عبد الرحمن أبو كميل إثر استهدافه من الاحتلال في منطقة الزهراء شمال غرب مخيم النصيرات، وجرى نقل جثمانه إلى مستشفى العودة.

واستشهد أربعة مواطنين وأصيب آخرون في قصف من طائرات الاحتلال المسيّرة على بلدة الزوايدة.

وأفادت مصادر طبية بارتفاع حصيلة الشهداء في غارات الاحتلال المتواصلة منذ فجر اليوم على قطاع غزة إلى 36 شهيدا.

وفي وقت سابق، استُشهد خمسة مواطنين وأصيب آخرون، في غارتين شنتهما طائرات الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته على مدينة دير البلح ومخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال قصفت "كافتيريا" في دير البلح، ما أسفر عن استشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين.

كما استُشهد مواطن وأصيب آخرون، في قصف مدفعية الاحتلال تجمعا للمواطنين شمال غرب مخيم النصيرات، جرى نقلهم إلى مستشفى العودة.

وأصيب عدد من المواطنين إثر إطلاق مسيّرات الاحتلال النار على "بلوك 1" في مخيم البريج وسط القطاع.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، يرتكب الاحتلال الإسرائيلي إبادة جماعية في قطاع غزة، خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.