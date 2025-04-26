عائلات أسرى الاحتلال.. نتنياهو يضحي بأبنائنا ونطالبه بصفقة شاملة

وطن: طالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، اليوم السبت، بتشكيل لجنة تحقيق، منتقدةً استمرار الحرب التي وصفتها بـ "بلا أفق"، والتي تهدّد حياة الأسرى بشكلٍ مباشر.

واتهمت العائلات، خلال بيان لها، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بالكذب، قائلةً: "نتنياهو المجرم يكذب علينا بالادّعاء أنّ الضغط العسكري سيعيد أبناءنا"، مشدّدةً على أنّه يتلهّى بإسقاط رئيس جهاز "الشاباك" بدلاً من العمل على إعادة الأسرى، فهو "لا يهتم بعودة أبنائنا ويضحّي بهم".

وأكدت العائلات أنّ "70% من الإسرائيليين يريدون وقف الحرب واستعادة الأسرى"، لافتةً إلى أنّ "نتنياهو يسعى إلى صفقة انتقائية جزئية، بينما نحن نطالب بصفقة شاملة تُعيد جميع الأسرى دفعة واحدة"، محذرةً من أنّ استمرار الضغط العسكري يهدّد حياة الأسرى.

وأشارت العائلات إلى أنّ حماس أبدت استعدادها لإطلاق سراح الأسرى، بينما يرفض نتنياهو التوصل إلى اتفاق، داعيةً إلى إسقاطه إذا استمر برفض الحلول.

وفي هذا السياق، توجهت العائلات برسالة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مطالبةً إياه بالضغط على نتنياهو لإبرام صفقة تضمن تحرير الأسرى.

يأتي ذلك وسط استمرار الاحتلال الإسرائيلي في شنّ عدوانه على قطاع غزة، ما يعرّض الأسرى الإسرائيليين إلى الخطر.

المصدر: الميادين