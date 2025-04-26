القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ عمليات عسكرية ضد أهداف للاحتلال في يافا وعسقلان المحتلتين

وطن: أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عمليتين عسكريتين متزامنتين بواسطة سلاح الجو المسير، استهدفتا أهدافًا حيوية للاحتلال الإسرائيلي في منطقتي يافا وعسقلان المحتلتين، وذلك دعمًا لمظلومية الشعب الفلسطيني ورفضًا لجريمة الإبادة الجماعية في غزة.

وفي سياق الرد على الاعتداءات الأمريكية المستمرة على اليمن، نفذت القوات المسلحة اليمنية، عبر سلاح الجو المسير والقوات البحرية، عملية عسكرية مشتركة استهدفت القطع الحربية الأمريكية، وفي مقدمتها حاملة الطائرات "ترومان"، شمال البحر الأحمر باستخدام عدد من الطائرات المسيرة.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية استمرار عملياتها العسكرية باتجاه عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة بوتيرة متصاعدة، مشددة على أن التصعيد الأمريكي سيُواجه بتصعيد مماثل، وأن استهداف الأهداف المعادية في البحرين الأحمر والعربي سيستمر حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.