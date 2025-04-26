قيادي في المقاومة: حماس قدمت رؤية متكاملة تهدف إلى التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة

وطن: اكد قيادي في المقاومة، اليوم الأربعاء، أن حركة حماس قدمت رؤية متكاملة تهدف إلى التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، تتضمن صفقة شاملة لتبادل الأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح المصدر أن الرؤية التي طرحتها حماس تقوم على "رزمة واحدة" تشمل وقف إطلاق النار بشكل دائم، وانسحاب قوات الاحتلال من كامل قطاع غزة، وبدء عملية إعادة الإعمار، ورفع الحصار المفروض على القطاع.

وأشار إلى أن حماس أبدت استعدادها لوقف إطلاق نار طويل الأمد لمدة خمس سنوات، بضمانات إقليمية ودولية، لضمان تنفيذ الالتزامات المتفق عليها من جميع الأطراف.

وأضاف القيادي أن الاتفاق، في حال إبرامه، سيؤدي إلى عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الثاني من مارس الماضي، بحيث تتوقف العمليات العسكرية بشكل كامل، وتنسحب قوات الاحتلال، ويتم إدخال المساعدات الإنسانية وفق بروتوكول منظم.