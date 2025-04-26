العملية الـ 8 في أقل من أسبوع.. القسام تشتبك مع قوة للاحتلال شرق غزة

وطن: أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن استهداف مجاهديها لقوة من جيش الاحتلال في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وإيقاعها بين قتيل وجريح.

وقالت كتائب القسام في بيان عسكري صدر عنها، إن مجاهديها استهدفوا أمس قوة خاصة للاحتلال تحصنت داخل أحد المنازل بعدد من قذائف الـ"RBG" و"الياسين 105".

وذكرت القسام أن مجاهدي القسام اشتبكوا مع قوة للاحتلال بالأسلحة الرشاشة وأوقعوهم بين قتيل وجريح في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.