طلبة الثانوية العامة مواليد 2006 يتقدمون بمقترح لعقد امتحانات الدورة الاستثنائية إلكترونيًا

وطن: تقدّم طلبة الثانوية العامة - مواليد 2006 - بمقترح رسمي إلى وزارة التربية والتعليم، يناشدون فيه بضرورة إيجاد آلية استثنائية لعقد امتحانات الدورة الاستثنائية، بما يتناسب مع الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها طلبة قطاع غزة جراء العدوان المستمر.

وأوضح الطلبة في مقترحهم أن استمرار العدوان أدى إلى دمار واسع في البنية التحتية، بما فيها المدارس والمراكز التعليمية، بالإضافة إلى الانقطاع المتواصل للكهرباء وخدمات الإنترنت، والتهجير القسري، مما انعكس سلبًا على التحصيل الأكاديمي للطلبة، وأدى إلى صعوبات بالغة في الوصول الآمن إلى مراكز الامتحانات، وهو ما يهدد مبدأ تكافؤ الفرص.

وتضمن المقترح عدداً من التوصيات أبرزها: عقد الامتحانات إلكترونيًا من داخل المنازل عبر منصة رسمية مؤمنة بإشراف مباشر من الوزارة، واعتماد أعلى نسبة يحصل عليها الطالب من هذه الامتحانات الإلكترونية، مع استكمال النسبة المتبقية بناءً على أداء الطالب الأكاديمي في الصفين العاشر والحادي عشر. كما دعا الطلبة إلى العمل على اعتماد شهادة الثانوية العامة دوليًا، لضمان اعتراف الجامعات العربية والعالمية بها.

وأكد مقدمو المقترح أن تنفيذ هذه الآلية يحقق عدة فوائد مهمة، أهمها حماية الطلبة وضمان سلامتهم، والتخفيف من الضغوط النفسية الكبيرة التي يتعرضون لها، وضمان تكافؤ الفرص، والحفاظ على مستقبلهم الأكاديمي.

واختتم الطلبة مقترحهم بمناشدة وزارة التربية والتعليم لاتخاذ خطوات عاجلة تحفظ حقهم في التعليم وتؤمن مستقبلهم العلمي، مؤكدين ثقتهم الكاملة بجهود الوزارة وحرصها على مصلحة الطلبة في كافة الظروف.

المقترح كاملا منا وصل وطن:

السادة وزارة التربية والتعليم الموقرة،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

الموضوع: مقترح بخصوص آلية عقد امتحانات الدورة الاستثنائية للثانوية العامة (مواليد 2006)

نتشرّف نحن، طلبة الثانوية العامة - مواليد 2006، بأن نتقدم إلى معاليكم بهذا المقترح، انطلاقًا من ثقتنا الكبيرة بجهودكم وحرصكم على مصلحة الطلبة، وإيمانًا منّا بأن المرحلة الراهنة تتطلب حلولًا استثنائية تتناسب مع حجم الكارثة التي يعيشها أهلنا في قطاع غزة نتيجة العدوان المستمر.

أولًا: خلفية ومبررات المقترح

يعيش طلبة قطاع غزة تحت ظروف قاسية جدًا بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي، مما أدى إلى دمار واسع للبنية التحتية، بما فيها المدارس والمراكز التعليمية.

الانقطاع المتواصل للكهرباء وخدمات الإنترنت، بالإضافة إلى التهجير القسري، خلق أوضاعًا معيشية صعبة أثرت بشكل مباشر على التحصيل الأكاديمي للطلبة.

الأوضاع الأمنية الحالية تمنع الطلبة من الوصول الآمن إلى مراكز الامتحانات، مما يهدد مبدأ تكافؤ الفرص.

ثانيًا: مضمون المقترح

1. عقد امتحانات الدورة الاستثنائية للثانوية العامة إلكترونيًا ومن داخل المنازل، عبر منصة رسمية مؤمّنة بإشراف مباشر من الوزارة.

2. اعتماد أعلى نسبة يحصل عليها الطالب من درجات هذه الامتحانات الإلكترونية.

3. استكمال النسبة المتبقية من نتيجة الطالب بناءً على أدائه الأكاديمي في الصفين العاشر والحادي عشر.

4. العمل على اعتماد شهادة الثانوية العامة دوليًا، لضمان اعتراف الجامعات العربية والعالمية بها، مما يتيح للطلبة استكمال دراستهم الجامعية داخل وخارج الوطن دون عوائق.

ثالثًا: الفوائد المتوقعة من تنفيذ المقترح

حماية الطلبة وضمان سلامتهم في ظل الأوضاع الأمنية الصعبة.

التخفيف من الضغط النفسي الكبير الذي يتعرض له الطلبة وأسرهم.

ضمان تكافؤ الفرص لجميع الطلبة بغض النظر عن أماكن تواجدهم.

الحفاظ على مستقبل الطلبة الأكاديمي، وتمكينهم من الالتحاق بالجامعات المحلية والدولية دون مشاكل تتعلق بالاعتراف بالشهادة.

رابعًا: مطالبنا

نلتمس من معاليكم النظر العاجل في هذا المقترح، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تحفظ حقنا في التعليم وتؤمن مستقبلنا الأكاديمي.

وفي الختام، نعبر عن كامل تقديرنا لجهودكم، وثقتنا بحرصكم الدائم على دعم الطلبة وخدمة العملية التعليمية في وطننا الحبيب.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

مقدمو المقترح:

طلبة الثانوية العامة - مواليد 2006