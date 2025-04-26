وفد "حماس" في القاهرة لبحث إنهاء الحرب وتبادل الأسرى على قاعدة الصفقة الشاملة

وطن: أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس، وصول وفدها برئاسة رئيس المجلس القيادي للحركة محمد درويش إلى العاصمة المصرية القاهرة.

وأكدت حماس، في بيانٍ اليوم السبت، أنّ الوفد بدأ لقاءاته مع المسؤولين المصريين لبحث رؤية الحركة لوقف وإنهاء الحرب وتبادل الأسرى، "على قاعدة الصفقة الشاملة بما يتضمن الانسحاب الكامل والإعمار".

كذلك، يبحث الوفد تداعيات ما يقوم به الاحتلال من تجويع أهل غزّة، وضرورة التحرك العاجل لإدخال المساعدات الإنسانية وتزويد القطاع باحتياجاته من الغذاء والدواء، وفق البيان.

ويبحث وفد حماس أيضاً جهود تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة قطاع غزة، وبعض التداعيات الفلسطينية الداخلية وسبل التعامل معها.

وفي سياق متصل، ادعت وكالة "أ ف ب" نقلاً عن "مسؤول في حماس" أنّ الحركة مستعدة لـ"صفقة لإنهاء الحرب في غزة تشمل إطلاق سراح جميع الأسرى المتبقين دفعة واحدة وهدنة لـ5 سنوات".

ويأتي ذلك في وقتٍ يواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على غزة، والتي وصلت حصيلتها إلى 51495 شهيداً و117524 جريحاً.