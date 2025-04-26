القوات المسلحة اليمنية تستهدف قاعدة "نيفاتيم" الجوية الإسرائيلية في النقب المحتل

وطن: أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذها عملية عسكرية استهدفت قاعدة "نيفاتيم" الجوية الإسرائيلية في منطقة النقب، جنوبي فلسطين المحتلة.

وفي بيانٍ للمتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، أكد أنّ العملية نُفذت بصاروخ بالستي فرط صوتي نوع "فلسطين 2".

وشدّد على أنّ الصاروخ وصل إلى هدفه، و"فشلت منظومات العدو في اعتراضه".

وقالت القوات المسلحة "سنواصل التصدي للعدوان الأميركي ولن نتوقف عن تطوير قدراتنا العسكرية"، مضيفةً أنّ العمليات الدفاعية والإسنادية مستمرة حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.

الجدير ذكره، أنّ العمليات اليمنية تتواصل على الرغم من العدوان الأميركي، الذي يستهدف بعشرات الغارات محافظات مختلفة في البلاد، ما يُسفر عن عشرات الضحايا المدنيين، بينهم نساء وأطفال.