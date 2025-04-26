وطن تسأل نقيب المحامين عن تداعيات بيان النقابة بخصوص تعليق العمل على إثر توقيف أحد المحامين

وطن: قال نقيب المحامين الأستاذ فادي عباس لوطن، إن التوقيف التعسفي للمحامي مجدي درويش وما تلاه من إجراءات، هو خطير جدا وبمثابة اللعب بالنار.

وقد أصدرت نقابة المحامين، أمس الجمعة بيانا، قالت فيه إنها تابع مجلس نقابة المحامين ببالغ الخطورة التوقيف التعسفي للزميل مجدي درويش يوم الخميس الموافق ٢٤/٤/٢٠٢٥ من قبل قاضي محكمة بداية رام الله وإحالته للنيابة العامة موقوفا وذلك اثناء مثوله في جلسة قضائية وما تلى ذلك من اجراءات أمام النيابة العامة وتمديد توقيفه امام قاض صلح رام الله، وتمت زيارة المحامي درويش في مكان توقيفه من قبل نقيب المحامين وعدد من أعضاء المجلس للاطلاع على ملابسات التوقيف.

وتعقيبا على ذلك، أكد نقيب المحامين المحامي فادي عباس لوطن، على ما يلي:



- الإجراء الذي تم مع المحامي مجدي درويش تعسفي وخطير جدا وهو بمثابة اللعب بالنار بالنسبة لنا، ويؤسس لهدم علاقة التعاون التي حرصنا عليها في المرحلة السابقة مع مجلس القضاء الأعلى.

- اتخذنا رسالة وخطوة تحذيرية من خلال تعليق العمل غدا، والمطلوب من مجلس القضاء الأعلى الآن وبحكمة تدارك هذا الإجراء التعسفي لخطورته وخطورة أبعاده على مسيرة العدالة برمتها لا سيما في ظل الظروف القاهرة التي تمر على شعبنا.

- حرصنا على الدوام على استقلال القضاء وهيبته وتدعيمه كحرصنا على المحاماة، أما من يعتقد أن المحامي فائض عن الحاجة فهو لا يدرك نبل رسالة مهنة المحاماة وعظمتها، ولا يعي قدرة نقابة المحامين وهيئتها العامة للتصدي للنيل من كرامة المحاماة والمحامي والتي تعتبر خط أحمر بالنسبة لنا.

- في وعينا التام أن لا عدالة مطلقا بدون محاماة، وبالتالي المحامي لا يقل شأنا عن القاضي، ونقابة المحامين والمحاماة الفلسطينية في كل عهد وحين على جاهزية تامة للدفاع عن رسالة المحاماة وكرامة المحامي.

- من يتخذ إجراءً تعسفيا على هذا النحو ويقرر تمديد توقيف شريك في إقامة العدل تحت مسوغ لا مشروعية له، لا يعي ويدرك حجم العبث بالواقع العدلي وآثارها الممتدة على مسيرة العدالة إن لم يتم تداركه عاجلا، ويقع على عاتق مجلس القضاء الأعلى الإرشاد والتوجيه لمن يلزم بخطورة هكذا تصرف او إجراء تعسفي وآثاره الخطيرة على المكون العدلي برمته ومسيرة العدالة.

- المحامي الفلسطيني وعلى مدار تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية كان ولا زال جزءا أصيلا وركيزة أساسية في العمل الوطني الفلسطيني والانتفاضة المجيدة الأولى خير دليل على ذلك.