"القسام" تنشر مشاهد لعملية قنص 4 جنود وضباط إسرائيليين شرق بيت حانون ضمن كمين "كسر السيف"

وطن: كشفت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، عن تنفيذ عملية قنص دقيقة ونوعية استهدفت جنودًا وضباطًا من جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق بلدة بيت حانون، شمالي قطاع غزة، ضمن ما وصفته باستكمالٍ لكمين "كسر السيف".

وجاء في بيان صادر عن الكتائب، اليوم السبت، أن مقاتليها تمكّنوا من تنفيذ عملية القنص باستخدام بندقية "الغول" القناصة محلية الصنع، وذلك على شارع العودة الواقع شرقي البلدة، ما أسفر عن إصابات مباشرة في صفوف جنود الاحتلال.

وأرفقت القسام بيانها بفيديو مصوّر يوثّق لحظة تنفيذ العملية، ويُظهر بدقة استهداف أربعة من جنود وضباط الجيش الإسرائيلي خلال تمركزهم وتحركهم في محيط شارع العودة.

وكانت كتائب القسام قد أعلنت، يوم أمس الجمعة، عن تنفيذ العملية، مشيرة إلى أنها تأتي في سياق استمرار المواجهة مع قوات الاحتلال والتصدي لتوغلاته داخل مناطق قطاع غزة، مؤكدة أن هذه العمليات تأتي ردًا على الجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين، ورسالة بأن المقاومة ما زالت حاضرة وتملك زمام المبادرة في الميدان.

وتُعد هذه العملية جزءًا من سلسلة كمائن وهجمات تنفذها المقاومة في إطار التصدي المستمر للعدوان الإسرائيلي على القطاع، وسط استمرار التوتر والتصعيد العسكري في عدد من المحاور.