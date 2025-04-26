الجولة الثالثة من المحادثات النووية الإيرانية الأميركية تنطلق في مسقط

وطن: بدأت المحادثات الفنية غير المباشرة بشأن البرنامج النووي بين إيران والولايات المتحدة في مسقط بوساطة عمانية.

ويُشار إلى أنّ نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، مجيد تخت‌ روانجي، ونائب الوزير للشؤون القانونية والدولية، كاظم غريب‌ آبادي، توليا رئاسة الفريق الفني الإيراني.

وعن الجانب الأميركي، عيّنت الإدارة، مايكل أنطون، لقيادة الفريق الفني، وهو يشغل منصب مدير تخطيط السياسات في وزارة الخارجية، وفق صحيفة "بوليتيكو" الأميركية.

وسيتبع المحادثات الفنية، محادثات السياسية غير مباشرة، بين وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقتشي، والمبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف.

يُذكر أنّ الجولة الأولى انعقدت في مسقط والثانية في روما.

وأمس، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أنّ التقدم في المحادثات النووية مع الولايات المتحدة يتطلب من الجانب الآخر إظهار حسن النية والجدية والواقعية.

وقال بقائي، إنّ "الوفد الإيراني سيتخذ كل خطوة من خطواته وفقاً لسلوك الجانب الآخر، ولن يدّخر جهداً لدعم الحقوق والمصالح المشروعة للشعب الإيراني، آخذاً في الاعتبار السجلات والتجارب السابقة".

من جانبه، أعرب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن أملِه في التوصل إلى اتفاق.

وقال، في مقابلةٍ مع مجلة "التايم" الأميركية: "أعتقد أننا نستطيع التوصل إلى اتفاق من دون الهجوم العسكري".

المصدر: "الميادين"