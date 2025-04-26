السكرتير العام لاتحاد نضال العمال الفلسطيني يحذر من مخاطر التطبيع على القضية الفلسطينية ويحيي عمال الموانئ المغاربة

وطن: عبر السكرتير العام لاتحاد نضال العمال الفلسطيني محمد علوش، عن تقديره الكبير واعتزازه بعمال الموانئ المغاربة الذين خرجوا في طنجة والدار البيضاء إلى الشوارع والموانئ يوم الأحد لمقاومة رسو سفن ميرسك المشتبه في نقلها مكونات لطائرات إف-35 الحربية المستخدمة في الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة.

جاء ذلك خلال مشاركته كمتحدث في ندوة عمومية تحت عنوان: (مزيداً من التضامن مع الشعب الفلسطيني ضد الصهيونية: لنكثف النضال ضد التطبيع) التي نظمتها جمعية "أطاق المغرب" المغربية، عضو الشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء الديون غير الشرعية.

وأكد علوش أهمية التحركات الشعبية الواسعة التي تنظمها الحركات العمالية والاجتماعية العالمية، وما تقوم به الطبقة العاملة العالمية لدعم وإسناد القضية الفلسطينية العادلة، ومواجهة الإرهاب الامبريالي الصهيوني الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني.

ودعا علوش الى تضافر كل الجهود لبناء أوسع الحركات الاحجاجية في العالم من أجل تعرية وإدانة النظام العنصري الإسرائيلي وما يرتكب من إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة عموماً.

وأكد علوش أهمية الدور القيادي للطبقة العاملة في أنحاء العالم، حيث أثبتت جاهزيتها واستعدادها الدائم للدفاع عن الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، وقد آن الأوان لتعزيز العمل الجبهوي المشترك لعمال العالم في مواجهة الإمبريالية المتوحشة وسياساتها العنصرية والتدميرية، معتبراً أن الاحتلال الإسرائيلي ليس سوى قاعدة استعمارية متقدمة لخدمة المصالح الإمبريالية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط.

وشدد على ضرورة توسيع دائرة مناهضة التطبيع والتصدي لكافة محاولات الاختراق التي تقوم بها إسرائيل بتشجيع ومساندة من الإدارة الأمريكية بهدف ادماجها في النظام الإقليمي، محذراً من مخاطر التطبيع بكل الصيغ على القضية الفلسطينية.