بدء مراسم تشييع البابا فرانشيسكو في الفاتيكان

وطن: شهدت ساحة القديس بطرس في الفاتيكان صباح اليوم مراسم تشييع البابا فرانشيسكو، بحضور عدد كبير من قادة العالم وملوك ورؤساء دول وحكومات، وسط حشود جماهيرية ضخمة ودّعته خلال قداس جنائزي مهيب.وتوافد ممثلو أكثر من 150 دولة للمشاركة في التشييع.

وخلال الأيام الثلاثة الماضية، زار نحو 250 ألف شخص مذبح كاتدرائية القديس بطرس، العائد إلى القرن السادس عشر، لإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان البابا الموضوع في نعش مفتوح. واليوم، سيُحمَل النعش عبر الأبواب الرئيسية للكاتدرائية نحو الساحة لإقامة الجنازة المفتوحة التي تبدأ عند العاشرة صباحًا بالتوقيت المحلي (0800 بتوقيت غرينتش)، بحضور الكرادلة وكبار الشخصيات.

ويترأس مراسم التشييع الكردينال الإيطالي جيوفاني باتيستا ري، البالغ من العمر 91 عامًا، بحضور نحو 250 ألف مشيع، وفقًا للفاتيكان، في واحدة من أكبر تجمعات الوداع الشعبي.

وشهدت الساعات الماضية توافد أعداد كبيرة من المشيعين إلى الفاتيكان، حيث قضى كثيرون منهم الليل في محيط الساحة لضمان مواقع متقدمة خلال مراسم التشييع.

وفي خطوة غير معتادة، سيتم دفن البابا فرانشيسكو خارج الفاتيكان لأول مرة منذ أكثر من قرن، حيث اختار أن يكون مثواه الأخير في كنيسة القديسة مريم الكبرى بروما، الواقعة على بُعد نحو أربعة كيلومترات من كاتدرائية القديس بطرس. وسيتجول موكب الجنازة في شوارع روما، مما يتيح للكاثوليك فرصة وداعه الأخير.

وأعلنت السلطات الإيطالية عن إجراءات أمنية مشددة، تضمنت إغلاق المجال الجوي فوق روما، واستدعاء تعزيزات أمنية كبيرة، ونشر صواريخ مضادة للطائرات وزوارق دورية، في واحدة من أضخم العمليات الأمنية منذ جنازة البابا يوحنا بولس الثاني.

ومع انتهاء مراسم الدفن، سيتجه الاهتمام نحو انتخاب خليفة للبابا فرانشيسكو. ومن المتوقع ألا يبدأ الاجتماع السري للكرادلة قبل السادس من مايو/أيار المقبل، لإتاحة الوقت لعقد اجتماعات تمهيدية لمناقشة أوضاع الكنيسة الكاثوليكية، التي تواجه تحديات مالية وانقسامات داخلية.

وكان البابا فرانشيسكو قد توفي الاثنين الماضي عن عمر ناهز 88 عامًا إثر إصابته بجلطة دماغية، لتبدأ بذلك فترة انتقالية دقيقة داخل الفاتيكان، يتخللها الحداد الرسمي والحفاظ على الطقوس الكنسية العريقة.