في اليوم الـ40 لاستئناف العدوان.. 17 شهيدًا وعشرات الجرحى في غارات إسرائيلية على غزة

وطن: واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الأربعين على التوالي، عدوانه وحرب الإبادة بحق قطاع غزة، مستهدفًا مناطق متفرقة بغارات جوية وقصف مدفعي عنيف.

وأكدت مصادر طبية استشهاد 17 مواطناً منذ فجر السبت، بينهم 13 في مدينة غزة وحدها.

وفي شمال القطاع، استشهد مواطنان جراء قصف بطائرة مسيّرة إسرائيلية قرب دوار التعليم في بيت لاهيا، عُرف منهما: أسامة التايه.

كما أفادت مصادر محلية، باستشهاد الشابين مصطفى عبد الرازق شراب وحسن حمزة شراب، متأثرين بجروحهما التي أصيبا بها في قصف استهدف منزلًا في منطقة المنارة شرقي خان يونس، مساء الجمعة.

وفي مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، استشهد ثلاثة مواطنين وأُصيب آخرون عقب استهداف منزل لعائلة أبو عبدو.

وفي حي الصبرة جنوبي غزة، أسفر قصف عنيف عن استشهاد عشرة مواطنين من عائلة الخور، بعد استهداف منزلهم في شارع الثلاثيني.

وأوضحت طواقم الدفاع المدني أنها انتشلت جثامين أربعة شهداء وعددًا من الجرحى من تحت أنقاض منزل الخور، قرب مسجد عبد الله عزام، مشيرةً إلى وجود عدد كبير من المفقودين لا يزالون تحت الركام.

وكانت "إسرائيل" قد استأنفت عدوانها على القطاع منذ 18 مارس الماضي، متخليةً عن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حركة حماس، والذي استمر 58 يومًا برعاية قطرية ومصرية ودعم أمريكي.

وبحسب وزارة الصحة في غزة، ارتقى منذ استئناف العدوان أكثر من 2062 شهيدًا وأصيب 5375 آخرون، غالبيتهم من النساء والأطفال.

يُذكر أن الاحتلال يشن حرب إبادة جماعية ضد غزة منذ 7 أكتوبر 2023، أسفرت عن أكثر من 164 ألف شهيد وجريح، فضلًا عن أكثر من 14 ألف مفقود تحت الأنقاض وفي ظروف مجهولة.