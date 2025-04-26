الاحتلال يقمع وقفة في مسافر يطا جنوب الخليل

وطن: قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، وقفة نظمها أهالي قرية الزويدين بمسافر يطا جنوب الخليل، ضد محاولة المستوطنين الاستيلاء على أراضيهم.

وقال منسق لجان مقاومة الجدار والاستيطان راتب جبور، إن أهالي قرية الزويدين، اعتصموا بأراضيهم التي يحاول المستوطنون الاستيلاء عليها بالقوة، وقاموا ببناء بركسات عليها.

وقمعت قوات الاحتلال الوقفة بالقوة، وأجبرت المواطنين على مغادرة أراضيهم، وأعلنت منطقة الشومرة بالبادية البدوية منطقة عسكرية مغلقة.

الجدر ذكره، أن المستوطنين كثفوا من جولاتهم في المنطقة المصنفة (ج) وتم الاستيلاء على الكثير من أراضي المواطنين تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.