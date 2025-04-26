90 يومًا من العدوان على طولكرم.. الاحتلال يصعّد اقتحاماته ويدمر المنازل ويهجر السكان قسرًا

وطن: تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ90 على التوالي، عدوانها على مدينة طولكرم ومخيماتها، ولليوم الـ77 على مخيم نور شمس، وسط تصعيد غير مسبوق في الاقتحامات والمداهمات والاعتقالات والاستيلاء على المنازل.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات كبيرة من الآليات العسكرية وفرق المشاة إلى المدينة ومخيميها، ترافق ذلك مع إطلاق كثيف للرصاص الحي والقنابل الصوتية، في ظل استمرار الحصار المشدد المفروض على مخيم نور شمس، الذي يشهد حالة نزوح قسري واسعة لسكان منطقتي جبلي النصر والصالحين بعد تهديدهم بالسلاح وإجبارهم على إخلاء منازلهم.

وتشهد طولكرم يوميًا تصعيدًا ميدانيًا يشمل انتشار الآليات العسكرية في الأحياء الرئيسية، ومطاردة الشبان والاعتداء عليهم بالضرب، إضافة إلى احتجازهم لساعات طويلة بعد الاستيلاء على هوياتهم الشخصية وهواتفهم.

وخلال 90 يومًا من العدوان، دمرت قوات الاحتلال بشكل كامل 396 منزلًا، وألحقت أضرارًا جزئية بـ2573 منزلًا آخر في مخيمي طولكرم ونور شمس، مع إغلاق مداخل وأزقة المخيمين بالسواتر الترابية.

ويشهد مخيم طولكرم تواجدًا عسكريًا مكثفًا، حيث تواصل قوات الاحتلال أعمال التجريف والتخريب في الشوارع والممتلكات، مما أدى إلى تهجير سكان المخيم بالكامل وتحويل منازلهم إلى ثكنات عسكرية.

وفي شارع نابلس والحي الشمالي المحاذي له، استولى الاحتلال على منازل ومبانٍ سكنية، وأجبر سكانها على الإخلاء قسرًا، وحولها إلى نقاط عسكرية محصنة تتمركز فيها آلياته وجرافاته.

وقد أسفر هذا العدوان المتواصل عن استشهاد 13 مواطنًا، وإصابة واعتقال العشرات، إضافة إلى نزوح أكثر من 4000 عائلة، تضم ما يزيد عن 24 ألف مواطن، من مخيمي طولكرم ونور شمس، فضلًا عن نزوح مئات العائلات من الحي الشمالي للمدينة بسبب الاستيلاء على منازلهم وتحويلها إلى ثكنات عسكرية.