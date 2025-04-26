الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من بلدتي إذنا وترقوميا غرب الخليل

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أربعة مواطنين من بلدتي إذنا وترقوميا غرب الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة إذنا، وداهمت عشرات المنازل واحتجزت عشرات المواطنين منهم رئيس البلدية جابر طميزة، وحققت ميدانيا معهم قبل الافراج عنهم، واعتقلت خليل الخروف، وأسيد ابو اجحيشة.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت أيضا بلدة ترقوميا واعتقلت منها شابين قرب جدار الفصل والتوسع العنصري هما: أسامة ادعيس سلامة يونس (25 عاما)، ومعتز سلامة يونس (33 عاما).

وفي سياق متصل، اعتدى مستعمرون بالضرب على المواطن خلف الرجبي في منطقة الخلة بمدينة الخليــل.