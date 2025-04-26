جريمة حرب جديدة في غزة.. الاحتلال يقصف منازل مدنيين ويخلّف شهداء ومفقودين

وطن: ركّز الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، غاراته على مدينة غزّة، مُمعناً في استهداف المدنيين.

وأكدت مصادر محلية، انتشال 4 شهداء من تحت أنقاض منزل مأهول استهدفه الاحتلال في منطقة الصبرة، جنوبي المدينة

وأضافت أنّ نحو 30 شخصاً هم في عداد المفقودين تحت أنقاض المنزل المُستهدف.

كذلك، أفادت المصادر بارتقاء 3 شهداء وإصابة آخرين في قصف الاحتلال منزلاً في مخيم الشاطئ، غربي المدينة.

ومنذ استئناف الاحتلال الحرب، في الـ18 من آذار/مارس الماضي، استشهد 2062 شخصاً، وجُرح 5375 آخرون، وفق آخر المعطيات التي نشرتها وزارة الصحة في غزّة.

وسجّلت الوزارة ارتفاع حصيلة حرب الإبادة الجماعية منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 51.439 شهيداً و117.416 جريحاً.