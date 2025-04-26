غارات أميركية مكثفة تستهدف صنعاء ومأرب والحديدة باليمن

وطن: شنّت الطائرات الحربية الأميركية سلسلة غارات جوية مكثفة، استهدفت مناطق مختلفة شمالي اليمن، بحسب وسائل اعلام يمنية.

وأفادت وسائل الاعلام اليمنية أنّ 5 غارات استهدفت مديرية نهم شمالي شرق محافظة صنعاء (وسط البلاد)، فيما تعرضت مديرية مدغل في محافظة مأرب شمال شرق صنعاء لــ 7 غارات جوية.

وفي السياق نفسه، شنّ الطيران الأميركي 4 غارات على منطقة رأس عيسى في مديرية الصليف شمالي غرب محافظة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر.

ويوم أمس الجمعة، شنّت المقاتلات الأميركية، غارات على اليمن، مستهدفةً محافظتَي الحُدَيْدَة (غرب اليمن) و العاصمة صنعاء.

وعلى الرغم من شن الولايات المتحدة أكثر من 1200 غارة على اليمن، أكّد قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي أنْ "لا جدوى من العدوان الأميركي في الحد من القدرات والضغط على الإرادة في الموقف ولا في منع عملياتنا".