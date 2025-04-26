صافرات الإنذار دوت في النقب وبئر السبع.. جيش الاحتلال يزعم اعتراض صاروخ من اليمن

وطن: دوّت صافرات الإنذار، فجر اليوم السبت، في منطقتي النقب وبئر السبع جنوبي فلسطين المحتلة، عقب إطلاق صاروخ من اليمن وفقا لوسائل اعلام عبرية.

وزعم جيش الاحتلال اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل عبوره الى الاراضي المحتلة

يُذكر أنّ هذا هو الصاروخ الثاني الذي يطلقه اليمنيون خلال أقل من 3 أيام،إذ أعلنت القوات اليمنية تنفيذ عملية عسكرية بصاروخ باليستي "فرط صوتي"، استهدف موقعاً حيوياً في منطقة حيفا المحتلة، ما أجبر أكثر من مليون مستوطن على الفرار إلى الملاجئ.

غيما أشارت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الصاروخ اليمني الذي أطلق الليلة الماضية هو الـ22 منذ استئناف القتال في غزة

وتشنّ القوات اليمنية عدة هجمات على أهداف عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي داخل فلسطين المحتلة؛ تزامنًا مع استهداف قطع عسكرية أميركية في البحر الأحمر

وعلى خلفية ذلك، تشن الولايات المتحدة عدواناً على اليمن نتيجة دعمه وإسناده قطاع غزّة، بينما يرد اليمنيون باستهداف "إسرائيل" وقواعدها في فلسطين المحتلة، والسفن الأميركية في البحر الأحمر وبحر العرب.

يشار إلى أنّ اليمن يؤكد التزام دعم المقاومة في قطاع غزّة، ونصرة الشعب الفلسطيني حتى إيقاف العدوان ورفع الحصار عنه.