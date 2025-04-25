قرار شجاع في الجانب الصحيح من التاريخ – فدا يثمن قرار إسبانيا إلغاء عقد أسلحة مع شركة إسرائيلية

وطن: ثمن الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" قرار الحكومة الإسبانية إلغاء عقد شراء أسلحة من شركة (آي إم آي سيستمز الإسرائيلية) وإعلانها أنها لن تشتري في المستقبل أسلحة من إسرائيل وأنها ملتزمة بقوة بالقضية الفلسطينية وتحقيق السلام في الشرق الأوسط.

وقال الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" إن هذا القرار الشجاع الذي نحييه ونقدره عاليا هو استمرار لقرارات سابقة اتخذها الائتلاف الحاكم في إسبانيا بزعامة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز وحليفه ائتلاف "سومار" اليساري خاصة قرار الحكومة الإسبانية الاعتراف بدولة فلسطين.

وطالب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" دول العالم التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين أو تلك التي تربطها تجارة أسلحة مع تل أبيب بأن تحذو حذو مدريد في قراراتها التي تمثل وقوفا في الجانب الصحيح من التاريخ حين قررت معاقبة إسرائيل على عدوانها وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني.

وجدد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" الدعوة إلى تكثيف العمل فلسطينيا وعربيا وإسلاميا ومن كافة الدول الصديقة لتشكيل تحالف دولي من أجل معاقبة إسرائيل على جرائمها وإلزامها بوقفها، وخاصة حرب الإبادة في غزة، ودعم الاعتراف بدولة فلسطين عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة، ومن أجل تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وكاملة السيادة بعاصمتها القدس الشرقية على جميع أراضي عام 1967 وتأمين عودة اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقرار الأممي 194.