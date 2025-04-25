الاحتلال يجبر مقدسياً على هدم منزله في كفر عقب

وطن: أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مواطناً مقدسياً على هدم منزله في بلدة كفر عقب، شمال القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن سلطات الاحتلال أمهلت المواطن المقدسي سفيان اللوزي، نصف ساعة فقط لهدم منزله المكون من غرفتين بداعي البناء دون ترخيص.

وقال اللوزي، إن الاحتلال هدده باعتقاله ونجله البالغ من العمر (10 سنوات) واشقائه الثلاثة، وتغريمه مبالغ مالية طائلة اذا لم يستجب لقرار الهدم الذاتي وبشكل فوري.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال أجبرته على إزالة ركام منزله بداعي المحافظة على الطبيعة.