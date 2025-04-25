الاحتلال ينفذ مداهمات للمحالات التجارية في مدينة طولكرم وسط انتشار مكثف فيها

وطن: شهدت مدينة طولكرم، اليوم الجمعة، تحركات مكثفة لآليات الاحتلال الإسرائيلي في عدد من شوارعها وأحيائها، وسط إطلاق كثيف للقنابل الصوتية وحملات مداهمة وتفتيش للمحال التجارية.

وأفادت مصادر محلية، بمداهمة قوات الاحتلال عدداً من المحال التجارية وتفتيشها واستجواب من تواجدوا داخلها، فيما اعتقلت ثلاثة شبان دون الكشف عن هوياتهم.

وتركزت تحركات آليات الاحتلال في محيط ميدان جمال عبد الناصر، وميدان الشهيد ثابت ثابت، وشارعي الحدادين ونابلس، في حين تمركزت قوة مشاة في حي دائرة السير شمال المدينة، حيث استولت على عدد من البنايات واتخذتها نقاط مراقبة بعد طرد سكانها قسراً.

وفي شارع نابلس المحاذي لمخيم طولكرم، أوقفت قوات الاحتلال المركبات وفتشتها، وأجبرت الركاب في العديد من الحالات على النزول منها وتركها، مانعة إياهم من اصطحاب مقتنياتهم، وأرغمتهم على مواصلة طريقهم مشياً على الأقدام باتجاه المدينة.

وفي تطور لاحق، أقدمت جرافات الاحتلال على إغلاق المدخل الشرقي للمدينة المحاذي لمخيم نور شمس بالسواتر الترابية، كما أغلقت شارع نابلس من جهة دوار الشهيد سيف أبو لبدة المؤدي إلى المخيم، ما فاقم من معاناة المواطنين وقيد حركتهم .