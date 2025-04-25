إصابة خطيرة بالرصاص الحي في مواجهات ببلدة سنجل شمال شرق رام الله

وطن: أصيب شاب، مساء اليوم الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات دارت في بلدة سنجل، شمال شرق رام الله.

وذكرت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب شبان من سنجل، خلال تصديهم لاقتحام المستعمرين لمنطقة جبل التل جنوب البلدة، ما أدى لأصابته بعيار ناري في الصدر.

وفي وقت لاحق، قالت وزارة الصحة إن إصابة خطيرة برصاص الاحتلال في الظهر وصلت لمستشفى سلفيت الحكومي من بلدة سنجل.

وجدد عشرات المستوطنين مساء اقتحام منطقة جبل التل، وقام شبان من البلدة بإضرام النيران في عدة مواقع لمنع تقدم المستوطنين نحو منازل المواطنين.

وشهدت المنطقة على مدار الأيام الماضية اعتداءات واسعة من قبل المستوطنين، استشهد خلالها المواطن وائل باسم غفري (48 عاماً)، فضلا عن إحراق غرف زراعية وبركسات وسرقة مواشي والاقتحامات المتكررة ونصب خيمة استيطانية.