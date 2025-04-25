باراك: نتنياهو يقود "إسرائيل" نحو الهاوية.. وحربنا في غزة عبثية

وطن: وصف رئيس وزراء الاحتلال الأسبق، إيهود باراك، الحرب الجارية على قطاع غزة بـ"العبثية"، مؤكداً أنها تخدم المصالح السياسية لرئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو، محذرًا في الوقت ذاته من خطر كبير يهدد مستقبل "إسرائيل" وهويتها ونظامها الديمقراطي.

وفي مقابلة مع القناة 12 العبرية، قال باراك: "نحن في إسرائيل على حافة الهاوية، وهناك خطر آني وواضح على أمن الدولة، وعلى شكل نظامها الديمقراطي، وهويتها، ومن يدفعنا إلى هذه الهاوية هو رئيس الحكومة نفسه".

وشدد باراك على أن استمرار الحرب ليس لدواعٍ أمنية، بل لدوافع سياسية تخص نتنياهو، قائلاً: "إسرائيل اليوم تخوض حرباً عبثية، ونتنياهو مضطر لاستمرارها لأنها تُبقيه سياسياً".

وأضاف: "لا شك لدي أن نتنياهو سينهار إذا أُجبر على التحقيق معه"، لافتاً إلى أن الحرب الحالية لن تُسرّع من تحرير الأسرى كما يدّعي قادة الاحتلال، معتبراً أن "كل التحركات العسكرية الجارية حالياً لن تغيّر شيئاً في المعادلة".

وانتقد باراك تصريحات نتنياهو الأخيرة حول رؤيته لمستقبل غزة، وقال: "ما يقوله هراء. قبل ثلاثة أسابيع عرض رؤيته التي تقوم على اجتياح غزة، ونزع سلاح حماس، وطرد قادتها للخارج، ثم تنفيذ رؤية ترامب – لكن ترامب نفسه لم يعد يدعم تلك الرؤية".

وأشار إلى أن الاحتلال خاض عمليات متكررة في نفس مناطق غزة دون تحقيق أهداف ملموسة، موضحاً: "سبق أن دخلنا غزة بست فرق عسكرية، وكنا خمس مرات في جباليا، وأربع مرات في بيت حانون، ومرتين في دير البلح، ومن يظن أن النتيجة ستكون مختلفة الآن فهو مخطئ".

تأتي هذه التصريحات في وقتٍ يتواصل فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والذي أسفر عن استشهاد عشرات الآلاف من الفلسطينيين، وتدمير واسع للبنية التحتية، فيما تؤكد تقارير إسرائيلية استمرار حركة "حماس" في فرض سيطرتها على القطاع، وسط فشل حكومة الاحتلال في استعادة الأسرى بعد نحو عام ونصف على اندلاع الحرب.