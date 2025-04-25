رئيس بلدية "كريات شمونة": في الشمال نراوح مكاننا أمنياً.. ولم نستخلص العبر

وطن: أكد رئيس بلدية مستوطنة "كريات شمونة"، أفيخاي شتيرن، أنّ "إسرائيل" لا تزال تعاني من جمود أمني في الشمال، مشيراً إلى أنّ الدولة "لم تستخلص العبر" من التصعيدات السابقة، وسط استمرار تردد المستوطنين في العودة إلى مناطقهم.

وفي حديثه لقناة "كان" العبرية، أوضح شتيرن أنّ نسبة العائدين إلى كريات شمونة لا تتجاوز 50% من السكان، في حين عادت 30% فقط من المصالح التجارية إلى العمل، ما يعكس حالة القلق وعدم الاستقرار في صفوف المستوطنين.

وتعزز هذه الصورة ما نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، التي أفادت بأنّ العديد من المستوطنين "لا يزالون مترددين" بشأن العودة إلى مناطقهم في الشمال، بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة.

من جانبه، حذّر رئيس مجلس مستوطنة "المطلة"، ديفيد أزولاي، من أن المنطقة غير قادرة على استيعاب السكان مجددًا، مؤكداً: "لا مكان للعودة". وانتقد أزولاي بشدة أداء الوزراء في الحكومة الإسرائيلية، قائلاً: "من المستحيل إعلان العودة، عندما لا توجد بنية تحتية أساسية للحفاظ على الحياة المجتمعية".

وتأتي هذه التصريحات وسط تصاعد الانتقادات الداخلية للحكومة الإسرائيلية بشأن إدارتها للوضع الأمني في المناطق الشمالية، ما يعكس حالة من الغموض والقلق بين السكان والمسؤولين على حد سواء.

المصدر: الميادين