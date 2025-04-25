مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين شمال شرق رام الله ويقتحمون سنجل

وطن: هاجم مستوطنون، مساء اليوم الجمعة، مركبات المواطنين بالقرب من قرية سنجل، على الطريق الرابط بين رام الله ونابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت مركبات المواطنين في منطقة "عيون الحرامية" بالحجارة، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي قامت بإغلاق الطريق.

كما ذكرت المصادر، أن عشرات المستوطنين جددوا مساء اليوم اقتحام منطقة جبل التل، جنوب بلدة سنجل.

وأضافت أن شباناً من البلدة أضرموا النيران في عدة مواقع بالجبل لمنع تقدم المستوطنين نحو منازل المواطنين.

وشهدت تلك المنطقة على مدار الأيام الماضية اعتداءات واسعة من قبل المستوطنين، استشهد خلالها المواطن وائل باسم غفري (48 عاماً)، فضلا عن إحراق غرف زراعية وبركسات وسرقة مواشي والاقتحامات المتكررة ونصب خيمة استيطانية.