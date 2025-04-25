خسائر جديدة للاحتلال في رفح.. كاتس: المخاطر كبيرة والأثمان غالية

وطن: أقرّ وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بارتفاع حجم المخاطر التي تواجه قواته في قطاع غزة، مؤكدًا أن "الأثمان باهظة" رغم ما وصفها بـ"الإنجازات العسكرية" التي تحقّقها القوات الإسرائيلية هناك.

وقال كاتس، في بيان صدر مساء اليوم، إن "الجيش الإسرائيلي يخوض معركة معقدة في غزة، حيث يقاتل آلاف الجنود النظاميين وقوات الاحتياط بشجاعة لتحرير الرهائن والقضاء على عناصر حماس"، حسب تعبيره.

وجاءت تصريحات كاتس عقب مقتل نائب قائد سرية في سلاح المدرعات وإصابة عدد من الجنود، بينهم عناصر من وحدة "المستعربين" (اليماس)، في هجوم بصاروخ مضاد للدروع وعمليات قنص استهدفتهم في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأضاف كاتس أن "الجيش يعمل بقوة ويوفر غطاءً دفاعيًا شاملًا للقوات المتقدمة برًا وجوًا وبحرًا، مدعومًا بأسلحة ثقيلة لإحباط العبوات الناسفة وتدمير البنى التحتية التهديدية". وأردف: "الإنجازات كبيرة، لكن الخسائر مؤلمة. يجب على جميع المواطنين دعم الجيش والدعاء لجنوده".

من جانبها، أفادت وسائل إعلام عبرية بوقوع معارك عنيفة في مناطق مختلفة من القطاع، مشيرة إلى مقتل جندي وإصابة ستة آخرين بجروح خطيرة، بينهم ثلاثة في حالة حرجة جرى نقلهم بمروحية عسكرية إلى مستشفى إيخيلوف في تل أبيب.

وأشارت التقارير إلى أن جنديًا قتل في حي تل السلطان بمدينة رفح، بينما تعرضت المنطقة لقصف مكثف من الطائرات والمدفعية، تخلله سماع دوي انفجارات عنيفة في محيط المدينة.

كما تحدثت مصادر عبرية عن وقوع إصابات إضافية في حيي الشجاعية والزيتون شرق مدينة غزة، بينهم جندي في حالة حرجة، فيما ذكرت مواقع فلسطينية أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل دخانية بكثافة بالتزامن مع اشتباكات عنيفة شرق القطاع.