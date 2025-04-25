للجمعة الـ73.. آلاف المغاربة يشاركون في وقفات تضامنية مع غزة

وطن: شارك آلاف المغاربة، الجمعة، في وقفات تضامنية مع غزة للأسبوع الـ73 على التوالي، للمطالبة بدعم الفلسطينيين وإنهاء حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال بالقطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ونظمت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة هذه الوقفات التي حملت شعار "غزة تستصرخكم"، في عدة مدن منها الدار البيضاء (غرب)، وإنزكان (جنوب)، ووجدة (شرق) ومكناس وقلعة السراغنة وطنجة وتطوان (شمال).

ورفع المشاركون في الوقفات أعلام فلسطين وصورا لقبة الصخرة في المسجد الأقصى، ولافتات كُتب على بعضها "فلسطين أمانة، والتطبيع خيانة".

وردد المحتجون هتافات داعمة للفصائل الفلسطينية، وأخرى تطالب بالاستمرار في دعم القضية الفلسطينية، من بينها "تحية مغربية لغزة الأبية"، و"الشعب يريد تحرير فلسطين"، و"من المغرب لفلسطين شعب واحد وليس اثنين".

وبدعم أمريكي مطلق يرتكب الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.